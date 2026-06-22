ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ? ਜਾਣੋ
IND W vs SA W in T20 World Cup: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਰ ਲਈ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
Published : June 22, 2026 at 11:08 AM IST
Women's T20 World Cup 2026: ਐਤਵਾਰ (21 ਜੂਨ) ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 159 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 81 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
The setback is behind them. The focus is on what's next. 💪🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) June 21, 2026
Captain #HarmanpreetKaur believes #TeamIndia will learn from this performance and come back stronger in the next match.#T20WorldCup #INDvSA pic.twitter.com/kDE7NCcf2o
ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੈਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੈਚ ਦੋ ਵਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 161 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਛਾਲ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ 29 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 158 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਓਪਨਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਚ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
Heads up, focus forward. 🇮🇳#TeamIndia remain in a strong position as the race to a semi-final spot heats up. 💪#T20WorldCup #INDvSA #HarmanpreetKaur pic.twitter.com/wC57tKn1qD— Star Sports (@StarSportsIndia) June 21, 2026
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿੰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ।