ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 95 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ICC Women’s T20 World Cup : ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ 209 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 114 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।
Published : June 18, 2026 at 12:16 PM IST
ਲੀਡਜ਼: ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ (17 ਜੂਨ) ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 95 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ 4-4 ਅੰਕ ਹਨ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ +3.975 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ +3.875 ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 95 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਧਾਨਾ (47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ) ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ (38 ਗੇਂਦਾਂ, 10 ਚੌਕੇ) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 115 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 209 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 17.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 114 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਬਾਬੇਟ ਡੀ ਲੀਡੇ ਨੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ
ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੇ ਲੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।