ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਰਾਧਾ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ।
Published : June 26, 2026 at 7:50 AM IST
IND W vs BAN W: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਪਨਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 137 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
India stay in the running for a #T20WorldCup semi-final berth with a victory over Bangladesh 💪— ICC (@ICC) June 25, 2026
📝: https://t.co/Fk1pgw4HxO pic.twitter.com/o2bpuM6gt4
ਆਸਾਨ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 63/1 ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰਪਲੇ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 59 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਛੇ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
ਸੱਤਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਫਾਲੀ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
Continuing her fiery form 🔥— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
Player of the Match Shafali Verma with yet another impactful performance in the #T20WorldCup 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/mWgNXcEkp0#TeamIndia | #WomenInBlue | #INDvBAN | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/jgwPZjSIZN
ਯਾਸਤਿਕਾ ਨੇ ਫਿਰ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਾਬੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ 10 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਮੀਮਾ ਨੇ 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
Drop a '💙' for the #WomenInBlue 👇— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/mWgNXcEkp0#TeamIndia | #T20WorldCup | #INDvBAN pic.twitter.com/H0MtMVx78A
ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 16.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 136/8 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਓਪਨਰ ਜ਼ੁਆਰੀਆ ਫਿਰਦੌਸ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨਿਗਾਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਫਿਰਦੌਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 33 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਸਤਾਰੀ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
🔙 to winning ways ✌️#TeamIndia bag 2⃣ points with a comprehensive victory by 5⃣ wickets in Manchester ✅— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/mWgNXcEkp0#T20WorldCup | #WomenInBlue | #INDvBAN pic.twitter.com/WMuuLzsfyZ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨਿਗਾਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਫਿਰ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਨਮ ਯਾਦਵ ਦੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।