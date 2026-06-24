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ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 113 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

Women's T20 World Cup 2026: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ 13.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।

Women T20 World Cup: Another crushing defeat for Pakistan, Australia beat them by 113 runs
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 7:01 PM IST

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ਲੀਡਜ਼: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 113 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਦਾ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੈਰੀ ਨੇ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ (39) ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ (27) ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਕੈਰੀ (26) ਨੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 199 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 13.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਪੈਰੀ, ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ ਅਤੇ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 64 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 113 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਆਂ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਚਮਾਰੀ ਅਥਾਪਥੂ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 106 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 27 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 130 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਗੈਬੀ ਲੁਈਸ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 15.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 134 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਥਾਪਥੂ ਨੇ ਆਪਣੀ 61 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਾਹਰ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

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ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
AUS W VS PAK W T20 WORLD CUP
WOMENS T20 WC 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ
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