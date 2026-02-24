ETV Bharat / sports

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ

Women's T20 World Cup 2026 schedule: ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ 10ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

WOMENS T20 WORLD CUP 2026 GROUP
ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 24, 2026 at 5:05 PM IST

Women's T20 World Cup schedule: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਸਨ।

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਗਰੁੱਪ

ਗਰੁੱਪ 1: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੀਦਰਲੈਂਡ

ਗਰੁੱਪ 2: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਚ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸ਼ਡਿਊਲ

  • 12 ਜੂਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਐਜਬੈਸਟਨ
  • 13 ਜੂਨ: ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
  • 13 ਜੂਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
  • 13 ਜੂਨ: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਬਾਊਲ
  • 14 ਜੂਨ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਐਜਬੈਸਟਨ
  • 14 ਜੂਨ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਐਜਬੈਸਟਨ
  • 16 ਜੂਨ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਬਾਊਲ
  • 16 ਜੂਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਬਾਊਲ
  • 17 ਜੂਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹੈਡਿੰਗਲੇ
  • 17 ਜੂਨ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਹੈਡਿੰਗਲੇ
  • 17 ਜੂਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਐਜਬੈਸਟਨ
  • 18 ਜੂਨ: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਹੈਡਿੰਗਲੇ
  • 19 ਜੂਨ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਬਾਊਲ
  • 20 ਜੂਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਬਾਊਲ
  • 20 ਜੂਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਬਾਊਲ
  • 20 ਜੂਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਹੈਡਿੰਗਲੇ
  • 21 ਜੂਨ: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕਾਉਂਟੀ ਗਰਾਊਂਡ
  • 21 ਜੂਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
  • 23 ਜੂਨ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕਾਉਂਟੀ ਗਰਾਊਂਡ
  • 23 ਜੂਨ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕਾਉਂਟੀ ਗਰਾਊਂਡ
  • 23 ਜੂਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੈਡਿੰਗਲੇ
  • 24 ਜੂਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
  • 25 ਜੂਨ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
  • 25 ਜੂਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕਾਉਂਟੀ ਗਰਾਊਂਡ
  • 26 ਜੂਨ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
  • 27 ਜੂਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕਾਉਂਟੀ ਗਰਾਊਂਡ
  • 27 ਜੂਨ: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਕਾਉਂਟੀ ਗਰਾਊਂਡ
  • 27 ਜੂਨ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦ ਓਵਲ
  • 28 ਜੂਨ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
  • 28 ਜੂਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ
  • 30 ਜੂਨ: ਟੀਬੀਸੀ ਬਨਾਮ ਟੀਬੀਸੀ (ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ 1), ਦ ਓਵਲ
  • 2 ਜੁਲਾਈ: ਟੀਬੀਸੀ ਬਨਾਮ ਟੀਬੀਸੀ (ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ 2), ਦ ਓਵਲ
  • 5 ਜੁਲਾਈ: ਟੀਬੀਸੀ ਬਨਾਮ ਟੀਬੀਸੀ (ਫਾਈਨਲ), ਲਾਰਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ

ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
WOMENS T20 WORLD CUP 2026 FIXTURES
WOMENS T20 WORLD CUP 2026 GROUP
WOMEN T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE

