ETV Bharat / sports

Women T20 World Cup: ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਵਰਡਲ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਚ

IND W vs BAN W: ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

IND W vs BAN W
Women T20 World Cup (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Women's T20 World Cup 2026: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅੱਜ (25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ 2.511 ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੈੱਟ ਰਨ-ਰੇਟ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫੀਲਡਰ ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ (ਜੋ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਆਈ ਸੀ) ਨੇ ਦੋ ਕੈਚ ਛੱਡੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 2.511 ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 64 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 95 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 4.724 ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਚਾਰ ਅੰਕ, ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 0.546) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ।

IND W ਬਨਾਮ BAN W: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 22 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

IND W ਬਨਾਮ BAN W: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਭਾਰਤ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਲਮਾਲੀ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈਡੀ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਨਿਗਾਰ ਸੁਲਤਾਨਾ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਾਹਿਦਾ ਅਖਤਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਦਿਲਰਾ ਅਖਤਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜ਼ੂਰੀਆ ਫਿਰਦੌਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ੋਭਨਾ ਮੁਸਤਾਰੀ, ਤੇਜ ਨੇਹਰ, ਸ਼ਰਮੀਨ ਅਖਤਰ, ਰਾਬੇਯਾ ਖਾਨ, ਰਿਤੂ ਮੋਨੀ, ਸ਼ੌਰਨਾ ਅਖਤਰ, ਫਹਿਮਾ ਅਖਤਰ, ਫਾਹਿਮਾ ਅਖਤਰ, ਫਾਹਿਮਾ ਅਖਤਰ, ਫਾਹਿਮਾ ਅਖਤਰ। ਅਖਤਰ ਮੇਘਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਖਾਤੂਨ।

TAGGED:

IND W VS BAN W
T20 WORLD CUP 2026 HARMANPREET KAUR
WOMEN CRICKET MATCH NEWS
ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਵਰਡਲ ਕੱਪ
WOMEN T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.