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ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ

AUS W vs WI W Semifinal: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ 125 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

AUS W VS WI W SEMIFINAL
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (X@ICC)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 7:24 AM IST

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Womens T20 WC 2026 Semifinal: ਮੰਗਲਵਾਰ (30 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਓਵਲ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 125 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 13 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੌੜਾਂ ਬਚੀਆਂ।

ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨੇ 36 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਸਮੇਤ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਵੋਲ (16) ਅਤੇ ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ (4) ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਰਟ ਹੋ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂਨੀ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 59 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਹੇਲੀ ਮੈਥਿਊਜ਼ (28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ੇਮੇਨ ਕੈਂਪਬੇਲ (25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੇਕਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

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AUS W VS WI W SEMIFINAL

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