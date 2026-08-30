ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ 9 ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
Published : August 30, 2026 at 2:52 PM IST
Women's Hockey World Cup 2026: ਐਮਸਟਲਵੀਨ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸ਼ੂਟਆਊਟ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸੇ 3-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2010 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਸਵਾਂ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਸਕੋਰ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ 30ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਿਬੀ ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਡੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਸੇਂਟੀਨੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ' ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ?
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿਏਨ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਟੋ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਸੇਂਟੀਨੋ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਸਾ ਬਰੂਗੇਸਰ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਲੀਡ 2-0 ਹੋ ਗਈ।
FIH President Tayyab Ikram congratulated the Women’s World Champions:— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 29, 2026
“Congratulations to Argentina on being crowned women’s world champions for the third time! Such an achievement can only result from hard work, mental strength and talent. Congratulations also to the Netherlands… pic.twitter.com/ejbmwu7jMa
ਮਾਰੀਜਨ ਵੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਡਿਆਜ਼ ਨੇ ਅਗਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ 'ਬੈਕ-ਸਟਿੱਕ' ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਕੇ ਮੋਸ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸੋਫੀਆ ਕੈਰੋ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੋਲ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਖਿਤਾਬ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨੌਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਹੀਰੋ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ: ਯਿਬੀ ਜੈਨਸਨ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ) – 8 ਗੋਲ
ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ: ਜੋ ਡਿਆਜ਼ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ)
ਸਰਬੋਤਮ ਗੋਲਕੀਪਰ: ਜੋਸਲੀਨ ਬਾਰਟਰਾਮ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ: ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਐਂਗਲਬਰਟ (ਬੈਲਜੀਅਮ)
The moment everything changes.— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 29, 2026
World Champions. 🥹🏆#hwc2026 #MadeForHockey pic.twitter.com/cDjHEhiWfu
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।