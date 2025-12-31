ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ 2025-26: ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰਾਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : December 31, 2025 at 9:58 AM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ (HIL) 2025-26 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰਾਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮਰੰਗ ਗੋਮਕੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ।
ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਬਾਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਤਿੱਖੇ ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹੰਨਾਹ ਕੋਟਰ ਨੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਰਾਂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਡੰਗਡੰਗ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਰਿਬਾਉਂਡ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 2-0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਰਾਂਚੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਸਰਕਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼੍ਰਾਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਰਕਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 2-0 ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਲੂਸੀਨਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਹੇਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 44ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੱਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ।
ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 57ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੂਸੀਨਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਹੇਡੇ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ 5-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰਜ਼ੇਲਾਨੀ ਅਗਸਟੀਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀ ਪਾਈਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸੁਰਮਾ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।