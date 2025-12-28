ਮਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਅੱਜ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਪਾਈਪਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : December 28, 2025 at 12:12 PM IST
ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ): ਮਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 28 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਤਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਰ ਤੀਬਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ
ਮਹਿਲਾ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਮਾਰੰਗ ਗੋਮਕੇ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ: ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼, ਐਸਜੀ ਪਾਈਪਰਜ਼, ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸੁਰਮਾ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼, ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ ਡਬਲ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਮਹਿਲਾ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸੁਰਮਾ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸੁਰਮਾ ਲਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਰਗੇ ਹਾਕੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਪਾਈਪਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਾਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਪਾਈਪਰਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ 28 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਹੇਠ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਐਸਜੀ ਪਾਈਪਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਮੈਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 13 ਮੈਚ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ: ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਰਾਂਚੀ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਕੀ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਸਜੀ ਪਾਈਪਰਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਚ ਸੋਫੀ ਗੀਰਟਸ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਟਾਈਗਰਸ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨ: ਕਪਤਾਨ, ਸ਼੍ਰਾਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਸ
ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਸੁਰਮਾ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਿ-ਕਪਤਾਨ ਸਲੀਮਾ ਟੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੈਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਵੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਟਾਈਗਰਜ਼ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗਤੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੈਚੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।"