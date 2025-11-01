"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੌਂਸਲਾ, ਉਹ ਲਿਆਵੇਗੀ ਟਰਾਫੀ" ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

"ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੌਂਸਲਾ, ਉਹ ਲਿਆਵੇਗੀ ਟਰਾਫੀ" ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ): ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ"
ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ।"
"ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ"
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ।"