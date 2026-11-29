ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਖਿਡਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੀਂਹ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : November 29, 2026 at 12:48 PM IST
ਭੋਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਚੀਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 38ਵੇਂ ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਿਕਾ ਨੇ 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਯੁਜੁਨ ਚੇਨ ਨੇ 25ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਟੁਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। 25 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਪਿਕਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ
- ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਗੋਲਕੀਪਰ: ਕੁਡੋ ਯੂ (ਜਾਪਾਨ)
- ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਸਟਾਰ: ਵੇਈ ਕਿਕਸਿਆਓ (ਚੀਨ)
- ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ: ਦੀਪਿਕਾ (ਭਾਰਤ)
- ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ: ਦੀਪਿਕਾ (ਭਾਰਤ)
ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 5-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰੀਸਾ ਸਾਸਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ।
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