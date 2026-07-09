ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੱਕ: 36 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ, ਅਰਨਵ ਪਾਪੜਕਰ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਪੱਕੀ
ਅਰਨਵ ਪਾਪੜਕਰ 1990 ਵਿੱਚ ਲਿਏਂਡਰ ਪੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਬਲਡਨ ਜੂਨੀਅਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 9, 2026 at 3:37 PM IST
Wimbledon Junior 2026: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਰਨਵ ਪਾਪੜਕਰ ਨੇ ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੌਰ (ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ) ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਿਓ ਤਾਬਾਟਾ ਨੂੰ 6-2, 6-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਜੂਨੀਅਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 19 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤਾਬਾਟਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 52 ਮਿੰਟ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਨਵ ਪਾਪੜਕਰ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਬਲਡਨ ਜੂਨੀਅਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਿਏਂਡਰ ਪੇਸ 1990 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਪੜਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜ
ਵਿੰਬਲਡਨ ਜੂਨੀਅਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਾਪੜਕਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ 6-2, 6-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
🇮🇳 Arnav Paparkar faces a big test against the 16-year-old American prodigy 🇺🇸 Jordan Lee in the Boys' Singles quarter-final at Wimbledon— Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) July 8, 2026
Lee has been in destructive form, having dismantled the Junior World No.6 🇫🇷 Yannick Theodor Alexandrescou 6-0 6-2 in the 1st round this week… pic.twitter.com/onVYGVp3K0
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ; ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀਟਨ ਹਾਂਸ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜੂਨੀਅਰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 3 - ਨੂੰ 6-2, 6-3 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਂਸ ਨੂੰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਾਪੜਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਿਓ ਤਾਬਾਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪੜਕਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਰਡਨ ਲੀ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਅਰਨਵ ਪਾਪੜਕਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਅਰਨਵ ਪਾਪੜਕਰ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਾਪੜਕਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਅੰਡਰ-14 ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਏਲੀਟ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਪਾਪੜਕਰ 2026 ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਜੂਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।