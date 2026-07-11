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ਸਚਿਨ-ਅੰਜਲੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਚ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ।

SHUBMAN GILL WIMBLEDON 2026
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 1:54 PM IST

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ਲੰਡਨ: ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ, ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਜਲੀ ਵੀ ਸੀ।

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਜਲੀ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਵੀ ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਲੱਬ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੋਵੇਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਡ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੋਜਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਮੈਚ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਗਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। X 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿੱਗਜ ਰਾਇਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੰਬਲਡਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ।"

ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ

ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਤਵਾਰ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਨਰ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਆਰਥਰ ਫਰਡੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

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ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ
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SACHIN TENDULKAR WITH SHUBMAN GILL
SHUBMAN GILL WIMBLEDON 2026

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