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Wimbledon 2026: ਸਿਨਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ, ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੇ ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ 4 ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ।

WIMBLEDON 2026 FINAL
Wimbledon 2026: ਸਿਨਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 12:39 PM IST

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Wimbledon 2026 Final: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਐਤਵਾਰ (12 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 46 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੂੰ 6-7(7), 7-6, 6-3, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਖਿਤਾਬ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਪੰਜਵੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟਰਾਫੀ

ਇਹ ਸਿਨਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟਰਾਫੀ ਹੈ। 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਵੇਰੇਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਸੈੱਟ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਹਾਰ ਗਿਆ।

29 ਸਾਲਾ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਤਾਲਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸਿਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ £64.2 ਮਿਲੀਅਨ (₹821 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ £3.6 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹46.09 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਨੂੰ £1.85 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹23.7 ਕਰੋੜ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਾਲੋਂ 20% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਡਰਾਅ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ-ਦਰ-ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ।

  1. ਚੈਂਪੀਅਨ: £3,600,000 (ਲਗਭਗ ₹46.09 ਕਰੋੜ)
  2. ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ: £1,800,000 (ਲਗਭਗ ₹23.7 ਕਰੋੜ)
  3. ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲਿਸਟ: £900,000 (ਲਗਭਗ ₹11 ਕਰੋੜ, 52 ਹਜ਼ਾਰ)
  4. ਕੁਆਰਟਰ-ਫਾਈਨਲਿਸਟ: £480,000 (ਲਗਭਗ ₹6 ਕਰੋੜ, 14 ਹਜ਼ਾਰ)
  5. 16 ਦਾ ਦੌਰ: £300,000 (ਲਗਭਗ ₹3 ਕਰੋੜ, 84 ਹਜ਼ਾਰ)
  6. 32 ਦਾ ਦੌਰ: £185,000 (ਲਗਭਗ ₹2 ਕਰੋੜ, 76 ਹਜ਼ਾਰ)
  7. 64 ਦਾ ਦੌਰ: £126,000 (ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ, 61 ਹਜ਼ਾਰ)
  8. 128 ਦਾ ਦੌਰ: £80,000 (ਲਗਭਗ ₹1 ਕਰੋੜ)

ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ: ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ

ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੇਜਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ।"

ਲਿੰਡਾ ਨੋਸਕੋਵਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ

ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਲਿੰਡਾ ਨੋਸਕੋਵਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਵਤਨ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੁਚੋਵਾ ਨੂੰ 6-2, 5-7, 6-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਨੋਸਕੋਵਾ 2011 ਵਿੱਚ ਪੇਟਰਾ ਕਵਿਤੋਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿੰਬਲਡਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਵਿਤੋਵਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿੰਬਲਡਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਇਹ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਲੈਂਡ ਗੈਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 19 ਸਾਲਾ ਮੀਰਾ ਐਂਡਰੀਵਾ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

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