Wimbledon Final: 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ !
ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Published : July 11, 2026 at 3:44 PM IST
Wimbledon 2026 Final: ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਲਿੰਡਾ ਨੋਸਕੋਵਾ ਅਤੇ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੁਚੋਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿੰਬਲਡਨ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਈਵੋਨ ਗੂਲਾਗੋਂਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਾਰਗਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਭਿੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੂਲਾਗੋਂਗ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਮੁਚੋਵਾ ਨੇ ਗੌਫ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਮੁਚੋਵਾ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਕੋ ਗੌਫ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਮੁਚੋਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੌਫ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ 6-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਚ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਚੋਵਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ (12-10)। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਮੁਚੋਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਨੋਸਕੋਵਾ ਨੇ ਮਾਰਟਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਦੂਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਭਰਦੀ ਚੈੱਕ ਸਟਾਰ ਲਿੰਡਾ ਨੋਸਕੋਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਾਰਟਾ ਕੋਸਟਯੁਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨੋਸਕੋਵਾ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਨੇ ਕੋਸਟਯੁਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 6-4, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋਸਕੋਵਾ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਸ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਵਿੰਬਲਡਨ 2026 ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਨਰ ਨੇ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 6-4, 6-4, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ਵੇਰੇਵ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਆਰਥਰ ਫੇਰੀ ਨੂੰ 7-6, 6-2, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।