ਕੀ IND ਬਨਾਮ SA ਚੌਥੇ T20I ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ ? ਇਹ ICC ਦੀ ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ
ICC ticket refund Policy: ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
IND vs SA 4th T20 ticket refund: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖੇਡਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਮੈਚ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਲੋਂ ਔਫਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ BCCI ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | Lucknow, UP: Cricket fans express their disappointment as IND vs SA 4th T20 match gets abandoned without a ball being bowled, due to fog.— ANI (@ANI) December 17, 2025
A fan says, " i sold three sacks of wheat and came here to watch the match. i want my money back..." pic.twitter.com/tMXf7Xo02Y
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲਖਨਊ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।
ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 5-7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ICC ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ICC ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ICC ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ
1- ਇਵੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
(a) ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ 7-10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(b) ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ, ਬੁਕਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
2. ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ/ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ
(a) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਧਾਰਕ ਫੇਸ ਵੈਲਯੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
(ਅ) ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।