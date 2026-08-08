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ਮੁੱਕੇਗਾ 51 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੋਕਾ ? ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੱਕਰ ?

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੂਲ ਪੜਾਅ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ 'ਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Hockey World Cup 2026
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ (x & @TheHockeyIndia)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 5:38 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: FIH ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂਲ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੇਲਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ (ਪੂਲ D):

  • 15 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੇਲਜ਼ (ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ IST)
  • 17 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ IST)
  • 19 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ IST - ਮਹਾਂ-ਮੁਕਾਬਲਾ)

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ (ਪੂਲ D):

  • 16 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਚੀਨ (ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ IST)
  • 18 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ IST)
  • 20 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ IST)

ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16-16 ਟੀਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।


ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਚ ?
15 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟਾਰ ਸਿਲੈਕਟ 2, ਖੇਲ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ।


ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੇਤੂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਅਤੇ 1973 ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 1974 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।


ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ FIH ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੜ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕਰੇਗ ਫੁਲਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਰੋਟਰਡੈਮ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚੱਟਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

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HOCKEY WORLD CUP 2026
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਰੋਡਮੈਪ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ
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HOCKEY WORLD CUP 2026

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