IPL 2026: CSK ਲਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ, ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਧੋਨੀ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ
ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਧੋਨੀ ਇਸ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
Published : March 22, 2026 at 2:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਵਿਕੇਟਕੀਪਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਧੋਨੀ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ ਵਿਕਟਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ ਵਿਕਟਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੀਐਸਕੇ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਜੇਮਸ ਫੋਸਟਰ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਉੱਚ ਕੈਚਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੈਮਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਊਟਫੀਲਡਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?"
ਆਈਪੀਐਲ 'ਚ ਧੋਨੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਜੂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੰਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੈਮਸਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੀਲਡਰ ਵੀ ਹੈ।
CSK ਲਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਫੀਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਆਊਟਫੀਲਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ CSK ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।