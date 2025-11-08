IPL 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ? ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ।
Published : November 8, 2025 at 3:12 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਪੀਲੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧੋਨੀ ਦੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਧੋਨੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ?
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਈ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧੋਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧੋਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ।"
ਧੋਨੀ ਦਾ ਖੇਡਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡੇਗਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਈਪੀਐਲ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੋਨੀ 2008 ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਧੋਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ
ਧੋਨੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਏ ਹਨ। ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 16 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 278 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 5,439 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।