ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ? ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 20, 2025 at 4:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਭਮਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਮੇਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।"
ਅਗਰਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੀਮ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਸਦੀ (ਗਿੱਲ) ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।"
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸੰਯੋਜਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਗਿੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣਕਾਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਉਸਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੀ-20 ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਸਤ 10.66 ਅਤੇ 103.22 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਉਸਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2025 ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟੀ-20 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 15 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 24.25 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 137.26 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 291 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਈਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ।