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ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ"

ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ?

Why indian hockey team jersey color changed
ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾਂ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ... (FILE PHOTOS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 2:22 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਵੇਂ (ਸੰਤਰੀ) ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ (ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼) ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ FIH ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਏਗੀ।

ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਰੰਗ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਹਾਕੀ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।"

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ?

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿਗ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਕੀ ਬੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ?

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੀਮ ਤੇ ਕੋਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਪਿਚ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਬਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ, ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੀਲੀ ਪਿਚ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵੀ ਨੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।"

ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਰਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਦੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 'ਭਗਵਾ' ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।"

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