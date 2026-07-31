ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ-"ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ"
ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ?
Published : July 31, 2026 at 2:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਵੇਂ (ਸੰਤਰੀ) ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ (ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼) ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ FIH ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾਏਗੀ।
Bhubaneswar, Odisha: On India's blue hockey jersey being replaced by saffron, Hockey India President Dilip Tirkey says, "...Regarding the jersey colour, the change from blue to orange was made on the recommendation of the players, coaching staff, and support staff..." pic.twitter.com/LSs1LwrwuO— IANS (@ians_india) July 30, 2026
ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਰੰਗ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਹਾਕੀ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।"
🚨 BREAKING & EXCLUSIVE— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) July 30, 2026
" no politics, it was a team decision" harmanpreet singh clears the air on india's jersey change.@BoriaMajumdar @TheHockeyIndia #HarmanpreetSingh #HockeyIndia #IndianHockey pic.twitter.com/KXnF5jQxkg
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ?
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਕਪਤਾਨ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿਗ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਬੋਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ?
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟੀਮ ਤੇ ਕੋਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਲੀ ਪਿਚ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਬਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ, ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨੀਲੀ ਪਿਚ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵੀ ਨੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।"
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਰਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
#WATCH | Delhi: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " whether they change uniforms or try to rewrite history through education policy, no matter what they do... you have seen what the youth of our country… pic.twitter.com/EGCcFnxcxA— ANI (@ANI) July 30, 2026
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਦੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
#WATCH | Delhi: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Congress MLA Pargat Singh says, " the government's intent is very clear—look at the education policy, for instance. they always try to alter the content. ever since i have played or watched hockey,… pic.twitter.com/0HWKGNrZW5— ANI (@ANI) July 30, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਰੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 'ਭਗਵਾ' ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।"