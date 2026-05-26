ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ? ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ?
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
Published : May 26, 2026 at 5:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 25 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ?
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
A high recognition for a true champion 🙌— BCCI (@BCCI) May 25, 2026
President of India, Smt Droupadi Murmuji (@rashtrapatibhvn) confers #TeamIndia captain Harmanpreet Kaur (@ImHarmanpreet) with the prestigious Padma Shri award 👏pic.twitter.com/JBSf3ys2Y8
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ।
ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ?
ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅੱਠ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਦਮ ਪਰਸਕਾਰ 2026: ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਥਲੀਟ
- ਵਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ (ਟੈਨਿਸ)- ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ
- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਹਾਕੀ)- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ
- ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ)- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ
- ਕੇ. ਪੰਜਾਨੀਵੇਲ (ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ) - ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ
- ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ (ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟ)- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ
- ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ)- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ
- ਸਵਿਤਾ ਪੁਨੀਆ (ਹਾਕੀ)- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ
- ਭਗਵਾਨਦਾਸ ਰਾਏਕਵਾਰ (ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ) - ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ