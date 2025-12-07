ETV Bharat / sports

ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ

Highest fourth innings total in Test: ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ...

highest score team
ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 6:01 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਦਰੇ ਪੈਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

1 - ਇੰਗਲੈਂਡ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਡਰਬਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 654/5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ।

history of Test cricket
ਇੰਗਲੈਂਡ (AFP)

2 - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 457/6 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 531 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

history of Test cricket
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (AFP)

3 - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 451 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ।

history of Test cricket
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (AFP)

4 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 450/7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

history of Test cricket
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (AFP)

5 - ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 450 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।

history of Test cricket
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ (AFP)

