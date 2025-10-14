ETV Bharat / sports

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ?

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।

Rohit Sharma
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 10:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

Rohit Sharma
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)

ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰਫ਼ਨਮੌਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਏ' ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੇਗਾ।

ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਪਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ - ਆਕਾਸ਼

ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਕਾਰਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਸ਼ਾਸਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਆਕਾਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਓਪਨਿੰਗ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਓਪਨਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਮਾਹਰ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਦੋਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਸ਼ਸਵੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 'ਹਿੱਟਮੈਨ' ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ।

TAGGED:

ABHISHEK SHARMA
INDIA VS AUSTRALIA
YASHASVI JAISWAL
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
ROHIT SHARMA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ

Dhanteras 2025: ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ!

ਕੀ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਪੀ

ਆਖਿਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.