ETV Bharat / sports

ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ, ACC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICC ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਗਾ

Who is Mohsin Naqvi: ਕੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ?

WHO IS MOHSIN NAQVI
ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 7:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਏਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।

WHO IS MOHSIN NAQVI
ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ (IANS PHOTO)

ਆਈਸੀਸੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੰਗਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਏਸੀਸੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਕਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਉਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

WHO IS MOHSIN NAQVI
ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ (IANS PHOTO)

ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸੀਐਨਐਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (2023-24) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਫੌਜ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਨਕਵੀ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 1978 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਝੰਗ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਈਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਓਹੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਸੀ।

TAGGED:

MOHSIN NAQVI NEWS
PCB VS ICC
ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਕੌਣ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ
WHO IS MOHSIN NAQVI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.