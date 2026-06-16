ਕੌਣ ਹੈ ਵੋਜਿਨਹਾ? ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 40 ਸਾਲਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਬਣਿਆ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ
Who is Vozinha: ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜਿਨਹਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ।
Published : June 16, 2026 at 3:55 PM IST
Cape Verde Goalkeeper: ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜਿਨਹਾ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦਾ 40 ਸਾਲਾ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜਿਨਹਾ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤ ਗੋਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਜਿਨਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਲੱਖ (5 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹੁਣ ਘੰਟੇ-ਘੰਟੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੋਜਿਨਹਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੇਪ ਵਰਡੇ 2010 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਪੇਨ ਕਈ ਗੋਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਵੋਜਿਨਹਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਗੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ।
40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਹ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮਿਸਰੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਐਸਾਮ ਅਲ-ਹਦਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਵੋਜਿਨਹਾ ਕੌਣ ਹੈ?
40 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜੋਸੀਮਾਰ ਜੋਸ ਐਵੋਰਾ ਡਿਆਸ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਵੋਜਿਨਹਾ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਚਾਵੇਸ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਲਈ 90 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਲੱਬ ਚਾਵੇਸ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, 2012 ਤੋਂ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।