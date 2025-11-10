ਲਗਾਤਾਰ 8 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸਨੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 10, 2025 at 5:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
First player to hit eight consecutive sixes in first-class cricket ✅
Fastest fifty, off just 11 balls, in first-class cricket ✅
Meghalaya's Akash Kumar etched his name in the record books with a blistering knock of 50*(14) in the Plate Group match against… pic.twitter.com/dJbu8BVhb1
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ ਵੇਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ (12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ) ਤੋੜਿਆ। ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੇਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੰਧਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?
ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਨਵੰਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਕਾਸ਼ ਨੇ 30 ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਮੈਚ, 28 ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚ ਅਤੇ 30 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 87, ਲਿਸਟ ਏ ਵਿੱਚ 37 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 28 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਫਸਟ-ਕਲਾਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 503 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲਿਸਟ ਏ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 203 ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜ-ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ
- 11 ਗੇਂਦਾਂ - ਆਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ (ਬਨਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 2025)
- 12 ਗੇਂਦਾਂ - ਵੇਨ ਵ੍ਹਾਈਟ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ (ਬਨਾਮ ਐਸੈਕਸ, 2012)
- 13 ਗੇਂਦਾਂ - ਮਾਈਕਲ ਵੈਨ ਵੂਰੇਨ, ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਬਨਾਮ ਗ੍ਰੀਕੁਆਲੈਂਡ ਵੈਸਟ, 1984/85)
- 14 ਗੇਂਦਾਂ - ਨੇਡ ਏਕਰਸਲੇ, ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ (ਬਨਾਮ ਐਸੈਕਸ, 2012)
- 15 ਗੇਂਦਾਂ - ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ (ਬਨਾਮ ਸਰਗੋਧਾ, 2000/01)
- 15 ਗੇਂਦਾਂ - ਬੰਦਿਪ ਸਿੰਘ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਬਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, 2015/16)