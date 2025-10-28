ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ! ਟੀ-20 'ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ? ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ
Ind vs Aus Head To Head In T20I: ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 28, 2025 at 1:45 PM IST
IND vs AUS 1st T20: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨਬਰਾ ਦੇ ਮਨੂਕਾ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
BEAST MODE: ACTIVATED! ⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) October 28, 2025
It's SKYBALL 🆚 TOUGHEST RIVALS expect nothing less than ➡️ 🧨🔥💥
Will 🇮🇳 register their 4th successive T20I series win against Australia? 👀
IND vs AUS | 1st T20I 👉 WED, 29th OCT, 12.30 PM pic.twitter.com/vm19Vf3GDu
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਰੱਖਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ 32 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 20 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹਾ।
ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਹਾਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹਾਰੇ ਹਨ।
Canberra📍— BCCI (@BCCI) October 28, 2025
A chilly evening 🥶, but the fielding intensity remains on point ahead of the T20I series 🔥
🎥 𝐁𝐫𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐝, ft. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/W4otqJo9pe
ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
IND ਬਨਾਮ AUS T20 ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ T20: 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੈਨਬਰਾ)
- ਦੂਜਾ T20: 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੈਲਬੌਰਨ)
- ਤੀਜਾ T20: 2 ਨਵੰਬਰ (ਹੋਬਾਰਟ)
- ਚੌਥਾ T20: 6 ਨਵੰਬਰ (ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ)
- ਪੰਜਵਾਂ T20: 8 ਨਵੰਬਰ (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ)
ਟੀ20 ਲੜੀ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ
ਭਾਰਤ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਸੀਨ ਐਬੋਟ (1-3 ਮੈਚ), ਮਾਹਲੀ ਬੀਅਰਡਮੈਨ (3-5 ਮੈਚ), ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੁਇਸ (4-5 ਮੈਚ), ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ (1-2 ਮੈਚ), ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ (3-5 ਮੈਚ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੈਥਿਊ ਕੁਹਨੇਮੈਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਅਤੇ ਤਨਵੀਰ ਸੰਘਾ।