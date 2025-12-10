ETV Bharat / sports

ਕੌਣ ਹਨ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੀ ਕਮਲਿਨੀ ? ਜਾਣੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੀ ਕਮਲਿਨੀ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ...

Who is Vaishnavi Sharma and G Kamalini
ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ (Getty)
Published : December 10, 2025 at 2:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ 2026 ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਕਮਲਿਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ?

ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਘਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਚੰਬਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਡਾਕੂਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।

ਚੰਬਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਤਾਨਸੇਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡਰ-16 ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Vaishnavi Sharma
ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)

ਵੈਸ਼ਣਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2022-23 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ BCCI ਦੁਆਰਾ ਡਾਲਮੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸਪਿਨਰ ICC ਮਹਿਲਾ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5/5 ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਰ 3.36 ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲਈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀ. ਕਮਲਿਨੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗੁਣਾਲਨ ਕਮਲਿਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਕਮਲਿਨੀ ਦਾ ਜਨਮ 20 ਜੁਲਾਈ, 2008 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਦੁਰਾਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਮਲਿਨੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪਰ 2020 ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

G Kamalini
ਜੀ ਕਮਲਿਨੀ (AFP)

ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਲਿਨੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।

ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 143 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 56* ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

