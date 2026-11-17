ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ? ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ IPL ਦੇ 'ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ' ਨਿਯਮ
IPL 2027 ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੇਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਲਈ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 1:30 PM IST
IPL 2027 ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮ (Retention Rules): ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2027 ਦੇ ਲਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ (ਟਰੇਡਿੰਗ) ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ (retain) ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ (release) ਹੈ। ਅੱਜ (17 ਨਵੰਬਰ) ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ BCCI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਲਾਮੀ 16 ਨੂੰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ (ਰੋਸਟਰ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ' (mini-auction) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ IPL ਦੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਨੇ IPL ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ?
IPL ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 25 ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੀਮ 18 ਤੋਂ 25 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
.. ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੈਚ' (RTM) ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
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