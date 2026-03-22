ਆਈਪੀਐਲ 2026: 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਮਹਿਫਲ

ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 22, 2026 at 3:48 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (RR) ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL 2026) ਦੇ 19ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਟੀਮ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਮ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸੁਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

IPL 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਭਵ ਨੇ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ (14 ਸਾਲ ਦਾ) ਬਣ ਗਿਆ। IPL ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ A ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੌੜਾਂ।" ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੈਭਵ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੈਂਕੜੇ

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 252 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਜੀਟੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਆਰਆਰ ਨੇ 15.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 212 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 210 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਰਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਭਵ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

