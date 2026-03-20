ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਧੋਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ"

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ (ANI and IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 20, 2026 at 3:42 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨਾਲ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਸਿਰਫ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ" ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਸੈਮਸਨ ਅਗਲਾ ਧੋਨੀ ਬਣੇਗਾ'

ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਅਗਲਾ ਧੋਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਥਰੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਕਟਰ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ (ਸੈਮਸਨ) ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਧੋਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਲਾ ਧੋਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

'ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।'" ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 89-89 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

