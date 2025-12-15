ETV Bharat / sports

IPL Auction: ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ IPL ਨਿਲਾਮੀ, ਸਾਰੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ...

When and where to watch the IPL auction
ਆਈਪੀਐਲ 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਾਲ, 1,355 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 350 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 16 ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 96 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 244 ਅਨਕੈਪਡ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 14 ਅਨਕੈਪਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 77 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਕੇਆਰ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ?

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਮਿੰਨੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂ IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ?

  • ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ - 64.3
  • ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ - 43.4
  • ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - 25.5
  • ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ - 22.95
  • ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ - 21.8
  • ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ - 16.4
  • ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ - 16.05
  • ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ - 12.9
  • ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ - 11.5
  • ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ - 2.75

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (PBKS): ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਹਰਨੂਰ ਪੰਨੂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮਾਰਕੋ ਜੌਹਨਸਨ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਮਿਚ ਓਵੇਨ, ਮੁਸ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਪਾਈਲਾ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਯਾਨ, ਸ਼੍ਰੇਯਨ, ਸ਼੍ਰੇਯਨ, ਵਿਸ਼ਯਨ ਵਿਸਾਕ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ।

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (MI): ਅੱਲ੍ਹਾ ਗਜ਼ਨਫਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ (ਵਪਾਰ), ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਅੰਗਦ ਬਾਵਾ, ਰੌਬਿਨ ਮਿੰਜ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰਫੋਰਡ, ਸ਼ਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰਫਰਡ ਯਾਦਵ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ (ਜੀ.ਟੀ.): ਅਨੁਜ ਰਾਵਤ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਯੰਤ ਯਾਦਵ, ਜੋਸ ਬਟਲਰ, ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਆਰ ਸਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾਤ ਖਾਨ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਖਾਨ, ਸ਼ੁਦਰ ਖਾਨ, ਸ਼ੁਭਮਾਨ ਸ਼ਾਹਰੁਖ। ਗਿੱਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ।

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK): ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੈਮੀ ਓਵਰਟਨ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਘੋਸ਼, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਪਾਰ), ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਗੋਪਾਲ, ਸਈਦ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ, ਆਯੂਸ਼ ਐੱਮ.

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ): ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ, ਅਜੈ ਮੰਡਲ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ, ਕਰੁਣ ਨਾਇਰ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮਾਧਵ ਤਿਵਾਰੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ (ਵਪਾਰ), ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਟੀ ਨਟਰਾਜਨ, ਸੇਂਟ ਨਿਰਾਜਬ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ): ਅਜਿੰਕਯ ਰਹਾਣੇ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸੁਨੀਲ ਨਰਾਇਣ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ) : ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਆਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ (ਵਪਾਰ), ਅਰਸ਼ਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ, ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ, ਦਿਗਵੇਸ਼ ਰਾਠੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਮਾਰਨ ਸਿਧਾਰਥ, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ (ਵਪਾਰ), ਮਿਸ਼ੇਲ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਚੋਨਾਨ, ਮੋਸ਼ਚੋਰਡਨ, ਪੋਕਸਨ, ਅਵੇਸ਼ ਖਾਨ. ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਆਰ): ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ (ਵਪਾਰ), ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ, ਕਵੇਨਾ ਮਫਾਕਾ, ਲੁਆਨ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ (ਵਪਾਰ), ਰਿਆਨ ਪਰਾਗ, ਸੈਮ ਕੁਰਾਨ (ਵਪਾਰ), ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਤਮਾਇਰ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੂਬੇ, ਯੁਸ਼ਵਨ ਸੂਰਯ, ਤੁਸ਼ਾਨਵ ਸੁਰਵੀ, ਤੂਸ਼ਾਹ ਜੈਸਵਾਲ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਚਰਕ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਆਰਸੀਬੀ): ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਨੁਵਾਨ ਥੁਸ਼ਾਰਾ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਰਸੀਖ ਡਾਰ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਪਨਿਲ, ਡੇਵਿਡ ਕੋਮਲ, ਵਿਰਾਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (SRH): ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਕੇਤ ਵਰਮਾ, ਬ੍ਰਾਈਡਨ ਕਾਰਸੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਮਲਿੰਗਾ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ, ਕਮਿੰਦੂ ਮੈਂਡਿਸ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਪੈਟ ਕਮਿੰਸ, ਸਮਾਰਕ ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਜ਼ੇਰੀ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ।

TAGGED:

ਆਈਪੀਐਲ 2026
IPL AUCTION 2026
ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਲਾਮੀ
IPL AUCTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.