ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ-11, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ?
Australia vs India 1st T20: ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ।
Published : October 28, 2025 at 6:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ 'ਤੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਪਨਰ ਹੋਣਗੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੱਲ ਨੇ 28 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੇਤ 705 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 24 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮੇਤ 849 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤਿਲਕ, ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਬੇ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਸੂਰਿਆ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣਗੇ। ਤਿਲਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 32 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 962 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ 90 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 21 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2670 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਬੇ ਨੇ 41 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 581 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 18 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਸੰਜੂ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੰਜੂ ਨੇ 49 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 993 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ 78 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 592 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 77 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗਾ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਿਨਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇਗੀ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 47 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 75 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ 65 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ।