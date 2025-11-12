ETV Bharat / sports

ਕੀ ਹੈ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ? ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ

India vs South Africa: ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ...

India vs South Africa
Published : November 12, 2025 at 1:12 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹੁਣ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਲੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 42 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 1934 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 2019 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, 9 ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਡਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ 1961-62 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 187 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਾਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ

ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਵੀਐਸ ਲਕਸ਼ਮਣ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1,217 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ 962 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 872 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼

ਇਹ ਪਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪਿਨਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਲ ਕੁੰਬਲੇ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ
ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ
EDEN GARDENS TEST RECORDS
INDIA TEST RECORDS AT EDEN GARDENS
INDIA VS SOUTH AFRICA

