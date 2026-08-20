ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਖੁਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : August 20, 2026 at 2:21 PM IST
Hockey World Cup 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (19 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੂਲ ਡੀ ਮੈਚ 5-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
India gets the 3 points! 🇮🇳 What an exciting game against Pakistan! 💥#HWC2026 pic.twitter.com/4SwC2x2I63— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 19, 2026
ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
5-3 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਗੁਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਂਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਹੈ।"
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 11ਵੇਂ ਅਤੇ 24ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਕ੍ਰੇਗ ਫੁਲਟਨ ਵੀ ਦਬਾਅ ਭਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਫੁਲਟੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।"
Congratulations to Team India for defeating Pakistan in today’s match at the Hockey World Cup 2026.— Amit Shah (@AmitShah) August 19, 2026
With spectacular command of the game and thrilling sporting skills, you have upheld India’s decade-long dominance.
My best wishes for the matches to come.#INDvsPAK pic.twitter.com/auW180MIeg
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਖੇਡ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।"
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