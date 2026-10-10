IND vs WI: 249 ਰਨ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ? ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ
Published : October 10, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:10 AM IST
ਰਾਂਚੀ/ਝਾਰਖੰਡ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਜੇਐਸਸੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 249 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 249/5 ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀ-20ਆਈ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀ-20ਆਈ ਰਨ ਚੇਂਜ ਸੀ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਅਤੇ ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਪ ਅਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ।
ਓਸ ਬਣੀ ਖਲਨਾਇਕ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚ 'ਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਦੋ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਚੂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਚੂਕ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ) ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਜੋ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਅਜੇਤੂ 102 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ (ਜਦੋਂ ਟੀਮ 5/2 ਸੀ) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਪ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਰਨ-ਚੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ 5/2 ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਰੋਵਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ।"
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਚ ਜੇਤੂ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। "ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਪ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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