ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ WFI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮੁਅਤਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

OLYMPIC MEDALIST AMAN SEHRAWAT
ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੂੰ WFI ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ (IANS Photo)
Published : November 15, 2025 at 11:29 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇਹਾ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਲੀਗ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

'ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ'

ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

'ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ'
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। WFI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। WFI ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ:
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚFਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

