ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ, ਟੀਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ANDRE RUSSELL RETIRED FROM IPL
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ (ANI)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਕੇਆਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਰਸਲ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ

ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਆਈਪੀਐਲ ਬੂਟ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵੈਗਰ ਨਹੀਂ। ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੋਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ। 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਉਹੀ ਊਰਜਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟ।"

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲਈ, ਕੇਕੇਆਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੇਕੇਆਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ

ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ, ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਰੋਵਮਨ ਪਾਵੇਲ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ

ਲਵਨੀਤ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ, ਰਹਿਮਾਨਉੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ, ਮੋਇਨ ਅਲੀ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ, ਚੇਤਨ ਸਾਕਾਰੀਆ।

ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ

ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਪੀਐਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 140 ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 115 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2651 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਔਸਤ 28.2 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 174.2 ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 88* ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 186 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 223 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਰਸਲ ਨੇ 121 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 123 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5/15 ਹੈ।

