IND vs WI: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 'ਚ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਜੜਿਆ ਸੈਕੜਾ
ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 10, 2026 at 7:17 AM IST
IND vs WI 2nd T20I: ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੇ ਅਜੇਤੂ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ T20I ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 250 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ T20I ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਰਨ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਦਕਿ T20I ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਨ ਚੇਂਜ ਹੈ।
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਪ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ 82 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਪ ਅਤੇ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਿਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ 38 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੈਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਮਸਨ ਨੇ 21 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਟੀ-20I ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43) ਨਾਲ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 12 ਦੀ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ 11 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 139 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ 12 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ।
IND ਬਨਾਮ WI ਦੂਜਾ T20: ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਹ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਰਨ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 259 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
T20I ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਨ ਚੇਂਜ
- 259 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
- 250 - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਰਾਂਚੀ, 2026
- 244 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਕਲੈਂਡ, 2018
- 244 - ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਜਿਬਰਾਲਟਰ, ਸੋਫੀਆ, 2025
- 243 - ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਬਨਾਮ ਸਰਬੀਆ, ਸੋਫੀਆ, 2022
- 232 - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2015
- 230 - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੁੰਬਈ, 2016
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ
ਇਹ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਨ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਵਾਰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ 267 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਐਮਆਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ 250 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਨ ਚੇਂਜ
- 267 - ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫ੍ਰੀਡਮ ਬਨਾਮ ਐਮਆਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਓਕਲੈਂਡ, 2026
- 265 - ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼, ਦਿੱਲੀ, 2026
- 262 - ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2024
- 259 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
- 258 - ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਹੀਟ ਬਨਾਮ ਪਰਥ ਸਕੋਰਚਰਜ਼, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, 2025
- 253 - ਮਿਡਲਸੈਕਸ ਬਨਾਮ ਸਰੀ, ਦ ਓਵਲ, 2023
- 250 - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਰਾਂਚੀ, 2026
ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੈਚ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 501 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਕੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਟੀ20ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ
- 517 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2009
- 501 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਰਾਂਚੀ, 2026
- 499 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੁੰਬਈ, ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਐਸਐਫ
- 496 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 2026
- 489 - ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਲਾਡਰਹਿਲ, 2016
ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੌਹਨਸਨ ਚਾਰਲਸ, ਜਿਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ
- 39 - ਜੌਹਨਸਨ ਚਾਰਲਸ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
- 45 - ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਰਾਂਚੀ, 2026
- 47 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੁੰਬਈ, 2016
- 48 - ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਲਾਡਰਹਿਲ, 2016
- 50 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2007
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