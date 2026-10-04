IND vs WI: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਖੇਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ
IND vs WI 3rd ODI: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 352 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 4, 2026 at 12:35 PM IST
IND vs WI 3rd ODI Records: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 352 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 351 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 162 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 48.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ
ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 352/5 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 331 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- 352 ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2026
- 328 ਬਨਾਮ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਡਬਲਿਨ 2019
- 326 ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨੌਰਥ ਸਾਊਂਡ 2023
- 322 ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬਾਸੇਟੇਰੇ 2024
- 309 ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ 2017
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ
ਇਹ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 359 ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 359 ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- 359 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੋਹਾਲੀ 2019
- 359 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਰਾਏਪੁਰ 2025
- 352 ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2026
- 348 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੈਮਿਲਟਨ 2020
- 337 ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪੁਣੇ 2021
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, 143 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੇਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
- 162* ਐਸ ਹੋਪ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2026
- 162 ਸੀ ਗੇਲ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ 2019
- 153 ਬੀ ਲਾਰਾ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ 1993
- 149* ਐਸ ਚੰਦਰਪਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਨਾਗਪੁਰ 2007
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਸਮੰਡ ਹੇਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 152 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (129 ਨਾਬਾਦ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (92) ਅਤੇ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (57) ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 351/7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਜੈਡਨ ਸੀਲਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, 143 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 162 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ 56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 334 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਟੀ-20 ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20: 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਲਖਨਊ
- ਦੂਜਾ ਟੀ-20: 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਰਾਂਚੀ
- ਤੀਜਾ ਟੀ-20: 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਇੰਦੌਰ
- ਚੌਥਾ ਟੀ-20: 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ
- ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20: 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਬੰਗਲੁਰੂ
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