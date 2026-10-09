IND vs WI T20:ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ,ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 11:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ T20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਲ ਰਨ-ਚੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 44 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਜਦਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 18.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 252 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਨੇ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਦ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਭਾਰਤ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ,ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ),ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ,ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ),ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ,ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ,ਨਮਨ ਧੀਰ,ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ,ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ,ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ,ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼
ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ),ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ,ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ,ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ,ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ,ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੇਫਰਡ,ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼,ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ,ਸ਼ਮਾਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ,ਅਕੀਲ ਹੁਸੈਨ,ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸੇਫ