ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, 2027 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
Published : August 11, 2026 at 5:16 PM IST
West Indies 2027 World Cup: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਸੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
West Indies to play qualifiers as they miss out on the direct qualification for the 2027 World Cup. pic.twitter.com/zxqWnCdarZ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 11, 2026
2023 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ
ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 2023 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼" ਨਾਮਕ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
The ICC has announced an exciting revamped format for the Men’s @cricketworldcup 2027 edition in South Africa, Zimbabwe and Namibia 🏆— ICC (@ICC) July 15, 2026
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2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।