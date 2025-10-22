BAN vs WI: ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
BAN vs WI 2nd ODI: ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : October 22, 2025 at 12:02 PM IST
BAN vs WI 2nd ODI: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਬੰਗਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 50 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 213/7 ਬਣਾਏ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਵੀ 213/9 ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਫ ਹਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 11 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕੀਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ।
21 October 2025 | 1:30 PM | Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 74 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੈਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਓਵਰ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਸਨ। ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਿਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 45, ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਦੇ 32, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਕੋਰ 46 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 163/7 ਸੀ, ਪਰ ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 200 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
214 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਅਥਾਨਜੇ (28), ਕੇਸੀ ਕਾਰਟੀ (35), ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (53) ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ (26) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਚ ਟਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸੁਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨੇਸ, ਕੀਸ ਕਾਰਟੀ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਅਕੀਮ ਔਗਸਟੇ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਟੀ, ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਅਕੇਲ ਹੋਸੀਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼: ਸੈਫ ਹਸਨ, ਸੌਮਿਆ ਸਰਕਾਰ, ਨਜ਼ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਂਤੋ, ਤੌਹੀਦ ਹਿਰਦੌਏ, ਮਾਹਿਦੁਲ ਇਸਲਾਮ ਅੰਕਨ, ਮੇਹਿਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਨਸੁਮ ਅਹਿਮਦ, ਤਨਵੀਰ ਇਸਲਾਮ, ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ।