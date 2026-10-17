IND vs WI: ਕੀ ਅੱਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਖਲਨਾਇਕ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਾ ਮੌਸਮ
IND ਬਨਾਮ WI 5ਵਾਂ T20I: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 3:30 PM IST
IND vs WI 5th T20I: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਅੱਜ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੈਚ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IND ਬਨਾਮ WI: ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੈਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਿਊਵੇਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੈਚ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
IND ਬਨਾਮ WI: ਹਾਈ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 220 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 223 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚੌਥੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ 248 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
IND ਬਨਾਮ WI: ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ IPL ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਚ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ।
IND ਬਨਾਮ WI: ਪੰਜਵਾਂ T20I ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
IND ਬਨਾਮ WI: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊਜ਼, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕੀਮੋ ਪਾਲ, ਸ਼ਮਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸਫ਼।