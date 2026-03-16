"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ," ਬੋਲੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ
ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।"
By PTI
Published : March 16, 2026 at 5:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 52 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੱਸਿਆ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ, ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀ-20 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿੱਤ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦਾਅ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ।"
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪਾਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਨੇ ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ 70 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਜ ਹੈ - ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਪਾਇਲਟ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।"
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ।"
ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਕਸਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ - ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ 'ਗੌਤੀ ਭਾਈ' ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।"