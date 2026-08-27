WAPL 2026: ਰਾਮੋਜੀ ਗੁਰੱਪ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

WAPL 2026: ਰਾਮੋਜੀ ਗੁਰੱਪ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਟੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
WAPL 2026 Auction: ਮਹਿਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WAPL) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
Published : August 27, 2026 at 10:45 AM IST
WAPL 2026 Auction: ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਂਧਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਸੀਏ) ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (WAPL) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਗ 15 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਲਾਗਿਰੀ ਦੇ ਏਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਸ਼ਾਦਯ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ₹89 ਲੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਅਮਰਾਵਤੀ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (TG20 2026) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟੀਮ, 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
WAPL 2026 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ
- ਅਮਰਾਵਤੀ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼: (89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਉਸ਼ਾਦਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼
- ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਜ਼ੈਨ ਸਟਾਰਜ਼: (85.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਗੈਰੀਸਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ
- ਵਿਜ਼ਾਗ ਫਾਇਰ ਬਰਡਜ਼: (77.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਓਰਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ
- ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੋਲਡਨ ਈਗਲਜ਼: NSR ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (61.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ। ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 74 ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਰਨੀਤਾ ਪਲਾਵੀਆ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ₹4.30 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਿਲੇ। ਉਸਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੋਲਡਨ ਈਗਲਜ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12 ਸਾਲਾ ਸ਼ਨਮੁਖ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਜ਼ੈਨ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ WAPL ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
ਅਮਰਾਵਤੀ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ
- ਨੀਰਾਗੱਟੂ ਅਨੁਸ਼ਾ (2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਕੰਦਰੇਗੁਲਾ ਦੇਵਿਕਾ (2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਕਟਰਾਗੱਡਾ ਦੀਕਸ਼ਾ (1.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਸ਼ਬਨਮ ਸ਼ਕੀਲ (1.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਪੀ. ਰੰਗਲਕਸ਼ਮੀ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਤਰੁਣੀ ਜੋਸ਼ੀ (1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਕਟਾ ਮਹੰਤੀ ਸ੍ਰੀ (85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
- ਵਿਅੰਸ਼ਕਾ (6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
- ਵਿਅੰਸ਼ਕਾ (6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
- ਕੇ. ਹੇਮਾਸਾਈ ਰਮਿਆ (55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
- ਸਾਈਪੂਜਿਥਾ (50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
- ਨੱਕਾ ਸਨਾ (45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
- ਓਰੂਗੰਤੀ ਸਾਹਿਤਸ਼੍ਰੀ (40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ)
- ਐਮ. ਰੁਕਸਰ, ਤਬੱਸੁਮ, ਸਾਈਦੀਪਥੀ, ਬੋਦੂਪੱਲੀ ਤਨਿਸ਼ਕਾ, ਟੀ. ਮੱਲਿਕਾ ਅਤੇ ਐਮ. ਸਹਸਰਾ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਜ਼ੈਨ ਸਟਾਰਸ ਟੀਮ
- ਵੇਮੁਲਪਤੀ ਸੇਤੂਸਾਈ (2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਪਦਮਜਾ (2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਗ੍ਰੀਸ਼ਮਾ ਸੈਣੀ ਰੈੱਡੀ (1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਸ੍ਰੀਚਰਣੀ (1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਧਾਤ੍ਰੀ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਵਸਵੀ ਅਖਿਲਪਾਵਾਨੀ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
- ਮੱਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾ (90,00,000 ਰੁਪਏ)
- ਸ. ਚਿਨਾਸਿਰੀਸ਼ਾ (65,000 ਰੁਪਏ)
- ਪੂਜਾ (60,000 ਰੁਪਏ)
- ਸ਼ੁਭਾ ਸ੍ਰੀ (50,000 ਰੁਪਏ)
- ਹੇਮਾ ਰੋਸ਼ਿਨੀ (50,000 ਰੁਪਏ)
- ਲਿਖਿਤਾ (50,000 ਰੁਪਏ)
- ਮੇਘਨਾ ਸ੍ਰੀ (35,000 ਰੁਪਏ)
- ਮੁਨੀ ਨਿਤੀਸ਼ਾ (3000 ਰੁਪਏ)
- ਮੁਨੀ ਨਿਤੀਸ਼ਾ (3000 ਰੁਪਏ) 30,000)
- ਸ਼ਣਮੁਖਪ੍ਰਿਯਾ (30,000 ਰੁਪਏ)
- ਵਰਸ਼ਾ (30,000 ਰੁਪਏ)
- ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਗੌੜਾ (30,000 ਰੁਪਏ)
- ਚੈਤਰਾ (30,000 ਰੁਪਏ)
ਗੋਦਾਵਰੀ ਗੋਲਡਨ ਈਗਲਜ਼ ਟੀਮ
- ਹਰਨੀਤਾ ਪਲਵੀਆ ਪਰੇਰਾ (4.30 ਲੱਖ)
- ਪੁਸ਼ਪਿਤਾ ਗੌੜਾ (1.60 ਲੱਖ)
- ਅਕਸ਼ਿਆ (1.40 ਲੱਖ)
- ਉਦਵਿਤਾ (1.10 ਲੱਖ)
- ਵਿੰਨੀ ਸੁਜਾਨ (1.10 ਲੱਖ)
- ਹਰਿਕਾ (70 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਹਰਸ਼ਿਤਾ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੇਖਰ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਮਨੋਜ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਮਨੋਜ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਲਾਲ ਮੇਹਰ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਲਾਲੀ ਮੇਹਰ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਅੰਜਨਾ (35 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਨਿਵੇਦਿਤਾ (35 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਵੈਸ਼ਨਵੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਵਨਜਾਕਸ਼ੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਦੁਰਗਾ ਭਵਾਨੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਰਾਗਚੌਧਰੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਪੀ. ਵੈਸ਼ਨਵੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
ਵਿਜ਼ਾਗ ਫਾਇਰ ਬਰਡਜ਼ ਟੀਮ
- ਅੰਜਲੀ ਸ਼ਰਵਾਨੀ (3.60 ਲੱਖ)
- ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ (2.40 ਲੱਖ)
- ਵਿਦਿਆਸ਼੍ਰੀ (1.50 ਲੱਖ)
- ਰਿਸ਼ੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (1.20 ਲੱਖ)
- ਸਰਯੂ (85 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਪੁਸ਼ਪਲਥਾ (70 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਹਸੀਨੀ ਚੌਧਰੀ (70 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਸ਼ਰਣਿਆ ਗੜਵਾਲ (60 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਸੈਥਾਨਮਈ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਅੰਜੁਮ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਯੁਹਾਸਿਨੀ (50 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਮਧੁਰਾ ਸੰਜਨਾਪ੍ਰਿਆ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਦਿਵਿਆਸ਼੍ਰੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼੍ਰੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਸਮੰਥਾ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਨਿਆਥੀਰਾਜ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਯਸ਼ਸਵਿਨੀ ਮਨੀਵੱਲੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)
- ਵਿਸ਼ਨੂੰਵਰਤੀਨੀ (30 ਹਜ਼ਾਰ)