ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਦਿਆਂ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : December 3, 2025 at 5:46 PM IST
Virat Kohli Century: ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 90 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ 53ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 84ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।
'ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ'
ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 93 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Anushka Sharma’s Instagram story for Virat Kohli. ❤️ pic.twitter.com/Jk1ZJQ698s— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 3, 2025
ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 74, 135 ਅਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ 13ਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 11 ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ 10 ਵਾਰ।
THE ICONIC VIRAT KOHLI JUMP AFTER HIS 53RD ODI HUNDRED. 🥹❤️— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 3, 2025
ਵਿਰਾਟ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ:
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇਤੂ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 135 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ (52) ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
What a 𝐭𝐨𝐧-derful partnership! 💯— Star Sports (@StarSportsIndia) December 3, 2025
🚨 The 195-run stand between Virat Kohli and Ruturaj Gaikwad is the highest for any wicket in India–South Africa ODIs. 🔥#INDvSA 2nd ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/uUUTmm025J pic.twitter.com/ZmaKZFjetS
ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ 83 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 105 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 12 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
IND ਬਨਾਮ SA ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਤੱਕ 41 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 291 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।