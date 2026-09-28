ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 10 ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੌਂਟਿੰਗ ਤੇ ਸਚਿਨ ਦੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ !
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 139 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 10 ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।
Published : September 28, 2026 at 6:31 PM IST
Virat Kohli ODI Records: ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਖੇਡ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। 296 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 88 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 139 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 9 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰਾਟ ਨੇ 10 ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ।
10ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ
ਇਹ ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚਾਂ (ODIs) ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਵਨ-ਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨ-ਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੈ।
Ice in the veins + Fire in the bat = A vintage @imVkohli chase 🫡— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
RELIVE ▶️ https://t.co/3pd4F4He7P#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/TPrDNw94Bv
ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 74 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 52 ਅਤੇ 61 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਵਨ-ਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਨਡੇ (ODI) ਸੈਂਕੜੇ
52 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜੈਪੁਰ 2013
61 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਾਗਪੁਰ 2013
74 ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 2026
76 ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਹੋਬਾਰਟ 2012
ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
A record-breaking day for a record-making legend. 👑💯🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
WATCH #INDvWI | 2nd ODI 👉 WED, 30th SEP, 1 PM pic.twitter.com/4snfnsgnNb
7,000 ਦੌੜਾਂ
ਕੋਹਲੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 7,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨ-ਡੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸਚਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 164 ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 6,976 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਲਿਸਟ ਏ (List A) ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਗੂਚ 44 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪੋਂਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਭਾਰਤ ਲਈ 112 ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੌਂਟਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ 111 ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਨਡੇ 15,000 ਦੌੜਾਂ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨ-ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 15,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮਾਸਟਰ ਬਲਾਸਟਰ' ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਸਿਰਫ਼ 303 ਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 15,950 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਚਿਨ ਨੂੰ 15,000 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 377 ਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 17,528 ਗੇਂਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
15,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 15,000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ 15,000 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਨੇ 463 ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ 18,426 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 315 ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 15,080 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 42ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 313 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੋਸੇਫ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਹਨ।
ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
54 ਬਨਾਮ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ, ਮੋਹਾਲੀ 2016
53 ਬਨਾਮ ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸੇਫ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 2026
45 ਬਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਕੋਲੰਬੋ 2017